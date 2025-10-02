OM : Pavard zappé, la liste de Deschamps crée la polémique

La liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France est connue. Et comme cela était pressenti, Benjamin Pavard a été mis de côté au profit d’autres défenseurs centraux.

OM : Didier Deschamps a tranché, Benjamin Pavard paie le retour de Saliba

Le défenseur de l’Olympique de Marseille devra l’encaisser. Benjamin Pavard n’a pas été convoqué en équipe nationale en ce mois d’octobre. Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande. Ils sont au total 23 joueurs sélectionnés. Le défenseur de l’OM n’y figure pas.

Le sélectionneur des Bleus préféré convoqué en charnière centrale Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté et surtout William Saliba en grande forme avec Arsenal. Benjamin Pavard avait justement bénéficié de l’absence de ce dernier lors du précédent rassemblement. Sa polyvalence n’a visiblement pas suffi à convaincre Deschamps de le retenir une nouvelle fois.

Jean-Philippe Mateta, une première en équipe de France

Au milieu de terrain, Adrien Rabiot ne manque pas à l’appel. Celui-ci a quitté l’OM cet été dans des circonstances particulières. Mais ses performances avec l’AC Milan ont rapidement fait oublier cette période tendue. La grosse surprise de cette liste est surtout la présence de Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace, est convoqué pour la première fois ave les Bleus.

Il profite des nombreuses blessures d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marcus Thuram pour intégrer l’équipe de France. Christopher Nkunku fait son retour dans le groupe, en dépit de son temps de jeu mitigé à Milan. Ces choix créent une vague de débats sur les critères de sélection. De son côté, l’OM est sur une bonne dynamique de trois victoires consécutives.

💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋



À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025

Le club entraîné par Roberto De Zerbi voit cependant sa recrue estivale Benjamin Pavard, contraint de rester à la Commanderie pour la prochaine trêve internationale. Ce sera l’occasion pour lui de travailler avec le reste des internationaux non-convoqués en équipe nationale.