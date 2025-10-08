Surprise à l’ASSE : Une nouvelle signature officialisée !

La direction de l’ASSE vient de boucler une belle signature, mais pas sur le terrain. Elle a officialisé son nouveau partenariat avec le fournisseur d’énergie renouvelable Ohm Énergie.

L’ASSE signe un nouveau partenariat avec Ohm Énergie

En cette période de trêve internationale, l’AS Saint-Étienne poursuit sa préparation avec un groupe réduit. Une dizaine d’internationaux de l’équipe d’Eirik Horneland sont actuellement en mission avec leurs équipes nationales respectives. Le club stéphanois profite aussi de cette période pour renforcer ses partenariats stratégiques.

La direction de l’ASSE a en effet officialisé l’arrivée d’Ohm Énergie comme nouveau sponsor. Cela constitue le tout premier partenariat des Verts avec un fournisseur d’énergie. Celui-ci affichera son logo sur la manche du maillot de l’équipe masculine. Mais cet accord va au-delà d’une simple visibilité. À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, le centre sportif et administratif Robert Herbin sera alimenté par l’énergie verte fournie par Ohm Énergie.

Une alliance qui va au-delà d’une simple visibilité

Ce partenariat prévoit aussi une présence accrue de la marque au stade Geoffroy-Guichard, via des affichages sur les écrans géants et le système LED dynamique. Avec près de 300 000 clients, Ohm Énergie s’impose comme un partenaire stratégique et innovant pour l’ASSE.

Le directeur général de Sainté, Arnaud Jaouen, a mis en exergue l’alignement de ce partenariat avec les valeurs du club forézien. « En promouvant une énergie verte, locale et en circuit court, Ohm Énergie s’inscrit parfaitement dans les valeurs du club et dans sa démarche RSE Vert l’Avenir », peut-on lire dans le communiqué.

François Joubert, Directeur Général d’Ohm Énergie, a lui aussi exprimé sa fierté. Il voit en cette alliance un « moyen de s’enraciner dans le bassin stéphanois » tout en bénéficiant d’une visibilité nationale. Ce partenariat intervient dans un contexte bénéfique pour l’ASSE. Grâce à leur victoire contre Montpellier, les Verts sont co-leaders de Ligue 2. Ils accueilleront Le Mans le 18 octobre prochain.