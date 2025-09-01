Mercato OM : Pablo Longoria tente une surprise à Man City

L’OM a certes connu une grosse désillusion avec le transfert manqué de Lutsharel Geertruida. Mais le club dirigé par Pablo Longoria a rapidement activé une nouvelle piste à Manchester City. Manuel Akanji est courtisé.

Mercato : Pablo Longoria veut Manuel Akanji à l’OM

Les ultimes heures du mercato estival sont très mouvementées à l’Olympique de Marseille. Malgré les arrivées imminentes d’Emerson Palmieri et Nayef Aguerd, les Olympiens ne s’arrêtent pas. Une recrue surprise est attendue au sein de la défense de l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria frappe fort avec une signature surprise avant l’OL – OM

Les dirigenats marseillais creusaient les pistes menant à Lutsharel Geertruida du RB Leipzig et Joël Ordoñez de Club Bruges, en vain. Ils se tournent désormais vers une autre cible évoluant à Manchester City. Il est question du défenseur polyvalent Manuel Akanji. Gola TV le confirme, la direction de l’OM est aux trousses de l’international suisse.

Son salaire pose problème

Manuel Akanji a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Ce déclassement le pousse vers la sortie, mais à n’importe quelle condition. Le joueur de 30 ans a récemment refusé les avances de l’AC Milan. Dans le but de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des champions. L’OM remplit cette condition.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita prépare un gros coup !

Lire aussi : Mercato OM : Longoria reçoit une réponse cash du Barça

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, se sont ainsi lancés dans la couse à sa signature. Un obstacle de taille se dresse tout de même sur leur chemin : son salaire estimé à 10 millions d’euros par an. Manuel Akanji devra donc faire un énorme effort financier en vue de rejoindre l’OM en cette dernière journée du mercato. Les tractations se poursuivent. Si Pablo Longoria parvient à le convaincre réduire ses émoluments, ce serait un énorme coup pour l’OM.