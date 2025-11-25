OL : Des incertitudes à Lyon avant Maccabi et le FC Nantes

L’OL va certes récupérer des joueurs suspendus pour affronter le FC Nantes en Ligue 1, mais des incertitudes demeurent encore face au Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa.

OL : Morton et Tagliafico de retour contre le FC Nantes

Sur une série négative de 3 nuls et 2 défaites, l’OL est dans le creux de la vague. L’équipe de Lyon est désormais reléguée à la 7e place de Ligue 1 à 7 points du podium. Battu par le PSG au Groupama Stadium et tenu en échec par le Paris FC, le Stade Brestois et l’AJ Auxerre, l’Olympique Lyonnais doit rebondir face au FC Nantes dimanche prochain.

En plus de recevoir son adversaire, l’équipe de Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Tyler Morton, Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer. Ils étaient suspendus lors du dernier match à Auxerre. Joueurs majeurs de l’équipe des Gones, le milieu défensif britannique et le défenseur argentin vont apporter plus de dynamisme à Lyon contre les Canaris.

Bien avant la 14e journée du championnat, ils auront l’occasion de se préparer face au Maccabi Tel-Aviv, lors de la 5e journée de la Ligue Europa, jeudi soir en Israël.

Greif, Mata, Kluivert, Ghezzal… tous incertains

En revanche, des incertitudes demeurent sur la présence Dominik Greif et de Clinton Mata en coupe d’Europe. Le gardien de but numéro 1 avait reçu un coup au genou, tandis que le défenseur angolais avait été touché à la cuisse et sorti à l’heure de jeu face à l’AJA.

L’Olympique Lyonnais dénombre aussi d’autres blessés comme Ruben Kluivert, Rachid Ghezzal et Malick Fofana, en plus d’Orel Mangala et Ernest Nuamah, des absents de longue date. Paulo Fonseca devrait donner plus d’informations sur la situation de ces nombreux blessés, avant les deux prochains matchs de Lyon.

