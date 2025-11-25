OM : De Zerbi avec un important renfort contre Newcastle !

L’OM joue gros ce mardi soir face à Newcastle en Ligue des champions. Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe pour ce choc avec un important retour au milieu.

OM-Newcastle : De Zerbi récupère Pierre-Emile Hojbjerg

L’Olympique de Marseille réalise un parcours décevant en Ligue des champions. Les Olympiens ont concédé trois défaites en quatre matchs. Ils sont actuellement 25es au classement, synonyme d’élimination directe. Cette situation exige une réaction rapide. Une victoire est impérative ce mardi soir contre Newcastle.

Cela permettrait à l’OM de se relance dans la course à la qualification pour le prochain. Roberto De Zerbi le sait très bien, il aura besoin d’un maximum de forces vives pour triompher des Magpies. Et ça tombe bien, puisque l’entraîneur de l’OM enregistre un renfort de poids dans son groupe.

Pierre-Emile Hojbjerg fait son retour. Le milieu de terrain danois avait été mis au mis au repos le week-end dernier. Il a bien récupéré et est opérationnel pour affronter Newcastle. Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia sont aussi revenus à temps pour renforcer une équipe qui en avait besoin.

Les cinq grands absents de son groupe

De Zerbi sera cependant privé de plusieurs cadres pour ce choc européen. Les blessés de longue comme Nayef Aguerd, Facundo Medina et Amine Gouiri manquent toujours à l’appel. Hamed Junior Traoré et Amir Murillo sont encore à l’infirmerie.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce 5ème match de @ChampionsLeague ⭐️ pic.twitter.com/c5zmSApRVm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2025

Ces absences obligent l’entraîneur italien à trouver des solutions de rechange. Il a ainsi fait appel à de jeunes talents issus de la réserve de l’OM. Van Neck, Tadjidine Mmadi ou encore Darryl Bakola ont été convoqués.

