OM-Newcastle : Ambiance chaude à Marseille, le PSG attaqué

L’ambiance autour du choc OM-Newcastle est électrique. Des fans anglais et marseillais ont uni leurs voix pour attaquer le Paris Saint-Germain.

Sécurité maximale autour du choc OM-Newcastle

L’Olympique de Marseille joue sa survie en Ligue des champions. Les Olympiens devront battre Newcastle ce mardi soir en vue d’une qualification pour le prochain tour. Tout autre résultat leur coutera très cher. L’enjeu de ce match est maximal, et les hommes de Roberto De Zerbi le savent très bien.

L’ambiance autour de ce choc OM-Newcastle commence aussi à grimper en flèche. La Préfecture de Police a déployé un important dispositif de sécurité pour éviter d’éventuels débordements. Surtout que plus de 3000 supporters des Magpies sont attendus ce soir au Vélodrome.

À voir

Mercato : Le sort de Beraldo définitivement scellé au PSG ?

Lire aussi : Mercato : L’OM tient déjà sa première recrue de l’hiver !

Des centaines d’entre eux ont même déjà envahi des bars et pubs touristiques à Marseille. Ces rassemblements ont donné lieu à des scènes animées dans le centre-ville et autour du Vieux-Port. Des images publiées sur les réseaux montrent des supporters marseillais et anglais unir leurs voix pour entonner des chants visant le Paris Saint-Germain.

Des chants anti-PSG ont retenti sur le Vieux-Port

Un slogan « fuck PSG, fuck PSG » a régulièrement résonné lors de ces attroupements. Cet acte vise clairement le rival historique de l’Olympique de Marseille. Cela ajoute une dimension de rivalité nationale dans la ferveur européenne. Ces premières heures confirment que le duel OM-Newcastle se jouera dans une atmosphère tendue et passionnée.

Le coup d’envoi sera donné à partir de 21h00 dans la chaleur du Vélodrome. L’ambiance dans l’enceinte sera sans doute électrique, à la hauteur de l’importance de ce match comptant pour la 5e journée de Ligue des champions.

Lire la suite sur l’OM :

INFO Mercato : L’AS Monaco tente un coup magistral à l’OM !

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise au milieu, la compo

À voir

FC Nantes : Coup dur pour Luis Castro avant Lyon !

OM–Newcastle : Un choix de l’UEFA crée déjà la polémique !