PSG : Ousmane Dembélé présent face à Tottenham ? Le verdict

Pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le PSG accueille Tottenham ce mercredi soir au Parc des Princes. Ousmane Dembélé, l’attaquant parisien, pourrait bien faire partie du groupe de Luis Enrique pour cette rencontre.

Ousmane Dembélé présent à l’entraînement à la veille de PSG – Tottenham

Après sa défaite face au Bayern Munich lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham ce mercredi à 21 heures, au Parc des Princes, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait enregistrer le retour de son attaquant vedette, Ousmane Dembélé.

Après avoir pu compter sur le latéral gauche portugais, Nuno Mendes, le weekend dernier face au Havre AC, l’entraîneur di PSG a pu compter sur le Ballon d’Or 2025 ce mardi matin à l’entraînement collectif. « Ousmane Dembélé bien présent pour la séance d’entraînement du PSG en veille de réception de Tottenham en Ligue des Champions », rapporte le club de la capitale sur ses réseaux sociaux.

Pas de quoi s’enflammer, mais Ousmane Dembélé pourrait tout de même figurer dans le groupe de Luis Enrique pour la réception des Spurs. Concernant la composition d’équipe de départ, l’international français de 28 ans pourrait toutefois débuter sur le banc, Senny Mayulu ou Kang-In Lee étant fortement pressenti pour débuter à la pointe de l’attaque contre Tottenham dans un rôle de faux 9.

