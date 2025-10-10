INFO Mercato : 45M€ ! Le PSG signe « un joueur fantastique »

À la recherche d’un latéral gauche de classe mondiale, le PSG a pris un pari sur l’avenir il y a bientôt quatre ans et cela s’avère très payant. Une référence à ce poste s’est inclinée face à la belle prise du club de la capitale.

Mercato PSG : Maxwell fait les louanges de Nuno Mendes

En offrant 45 millions d’euros au Sporting Portugal en 2022 pour recruter Nuno Mendes, le PSG s’est tout simplement offert les services du meilleur latéral gauche de la planète. Considéré comme une référence à ce poste durant plusieurs années, le Brésilien Maxwell n’a pas tari d’éloges à l’endroit de l’international portugais de 23 ans.

L’ancien latéral gauche suit toujours le dernier club de sa carrière et se dit impressionné par l’un de ses successeurs au poste de latéral gauche, Nuno Mendes. Pour l’ancien joueur et dirigeant du PSG, Luis Enrique compte dans ses rangs un joueur fantastique.

« Nuno, sa vitesse est incroyable. Avec le ballon, c’est difficile de maintenir une vitesse comme il le fait. C’est un joueur fantastique. Nuno est agressif, il va vite. Je pense que c’est super compliqué de le dribbler parce qu’il ne donne pas beaucoup d’espace aux attaquants. Défensivement, il donne cette assurance à l’équipe », a confié Maxwell dans une interview accordée à Ligue1 +.

Poursuivant, l’ancien coordinateur sportif du Paris Saint-Germain a salué les progrès réalisés par les Rouge et Bleu depuis l’avènement de l’entraîneur espagnol. « Aujourd’hui, le club, les supporters, ils ont remporté le rêve que nous, on avait. On se sent désormais soulagé. Je pense que ce PSG a beaucoup plus d’équilibre défensif.

Nous, nous avions beaucoup de possession, des qualités, mais on n’avait pas assez d’équilibre. Le PSG de Luis Enrique a surtout un équilibre à la perte du ballon, où on les sent bien agressifs, bien placés pour faire pression sur l’adversaire », a ajouté l’homme de 44 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Nuno Mendes a encore de très belles années à offrir aux supporters du PSG.