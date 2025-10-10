PSG Mercato : Lucas Hernandez fait une sacrée révélation !

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Lucas Hernandez est finalement resté au PSG. En rassemblement avec l’équipe de France, le défenseur polyvalent a fait une révélation sur sa situation.

PSG Mercato : Lucas Hernandez confirme des contacts

Arrivé en juillet 2023 en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d’euros, Lucas Hernandez dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028. Pour autant, le défenseur de 29 ans aurait pu quitter les rangs du Paris Saint-Germain l’été passé.

Rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’est plus qu’un simple remplaçant au sein de l’effectif de Luis Enrique, qui ne s’opposait pas forcément à son départ. Et le principal concerné confirme des contacts avec d’autres clubs en vue d’un transfert. Cependant, le Champion du Monde 2018 a fait le choix de rester à Paris.

« Bien sur qu’il y a eu des touches, mais comme je l’ai dit à mes agents et à moi aussi, j’ai un grand défi au PSG », a confié Lucas Hernandez dans une interview accordée à Média Carré. Après avoir participé au premier sacre historique du PSG en Ligue des Champions, le natif de Marseille n’entendait pas partir au terme d’une saison extraordinaire.

« On a fait une saison extraordinaire, il me reste encore trois ans de contrat, mais je ne pouvais pas changer de club cet été en laissant le PSG sans jouer ou en étant un acteur secondaire », a ajouté le frère de Théo Hernandez.

Utilisé de temps en temps dans le couloir gauche de la défense pour faire souffler Nuno Mendes, le Français assure vouloir se battre pour laisser une image positive sur son passage au Paris Saint-Germain. « Ce n’est pas possible pour moi, ce n’est pas dans ma mentalité. Si un jour je dois quitter le PSG, je veux être quelqu’un de très important et ne pas partir par la porte de derrière », a-t-il conclut.