Annonce choc à l’OM : De Zerbi menace de claquer la porte !

À la veille du match Bayeux-OM en Coupe de France, Roberto De Zerbi provoque un séisme médiatique. L’entraîneur marseillais est prêt à démissionner en cas de départ de Medhi Benatia.

Roberto De Zerbi et son groupe sont profondément marqués par le Trophée des champions perdu face au PSG au Koweït. Ils devront vite relever la tête. Cela passe par un succès ce mardi face à Bayeux en 32e de finale de Coupe de France. Sauf que l’atmosphère marseillaise a brusquement changé suite aux propos de son entraîneur.

Des bruits de couloir annoncent que l’arrivée de Federico Balzaretti à l’OM vise à anticiper un possible départ de Medhi Benatia. C’est dans ce contexte que l’entraîneur italien a choisi de poser une condition pour son avenir. Il assure que son engagement à Marseille est indissociable de l’actuel directeur du football. « Si Medhi Benatia s’en va, je pars aussi à 100 % », a-t-il lancé devant la presse.

Un hommage émouvant à Rolland Courbis

De Zerbi rappelle que sa venue sur le banc de l’OM est avant tout le fruit de sa loyauté envers le duo Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Il reste donc fidèle à ses dirigeants et fige le projet sportif de l’Olympique de Marseille. Car toute modification entraînant le départ du dirigeant marocain provoquerait immédiatement sa démission. La direction marseillaise est prévenue.

Le coach de 46 ans a par ailleurs conclu sa conférence de presse en rendant un vibrant hommage à Rolland Courbis, décédé. « Cela nous touche beaucoup. Nous sommes proches de sa famille. Un homme de football proche de l’Olympique de Marseille. »

Trophée des Champions : L’OM toujours aussi impuissant face au PSG