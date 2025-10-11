Mercato FC Nantes : Un cador de Liga traque un roc du FCN !

Un jeune défenseur du FC Nantes est sur la short-list des dirigeants du FC Barcelone en vue du prochain mercato hivernal. La direction du FC Nantes n’a pas encore donné son OK pour le transfert de son chouchou.

Mercato FC Nantes : Le Barça sous le charme du jeune Tylel Tati !

Le FC Barcelone a toujours eu un faible pour les prodiges. Cette fois, son regard se tourne vers la France, et plus précisément vers le FC Nantes, où un jeune défenseur de 17 ans fait sensation : Tylel Tati. Le départ d’Íñigo Martínez a laissé un vide dans l’effectif catalan. La direction sportive, en quête d’un central puissant, rapide, propre à la relance, multiplie les pistes. Et parmi elles, un nom circule : celui du Nantais.

Selon Sport, le crack formé à Clairefontaine s’impose déjà comme titulaire chez les Canaris, un an seulement après son arrivée. Cette semaine, il a signé son premier contrat professionnel, valable jusqu’en 2028. Le jeune crack comble parfaitement le vide laissé par Nathan Zézé. Les recruteurs européens l’ont vite repéré. Des clubs anglais ont envoyé leurs émissaires, curieux de le voir à l’œuvre. Mais le Barça aurait pris une longueur d’avance. Ses observateurs suivent le joueur depuis plusieurs semaines.

Tati vaut aujourd’hui environ 3 millions d’euros, une somme qui pourrait vite s’envoler si sa progression continue. On ignore pour le moment, si les dirigeants nantais vont ouvrir la porte au départ de la révélation de cette saison. Le technicien du FCN, Luis Castro mise sur la pépite pour atteindre ses objectifs. Il faut noter qu’à Barcelone d’autres profils comme Schlotterbeck (Dortmund) ou Inácio (Sporting CP) figurent aussi sur la liste.