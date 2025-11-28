Crise à l’OGC Nice : Franck Haise proche de la sortie !

La situation de Franck Haise à l’OGC Nice à s’empire. L’entraîneur français n’est plus à l’abri d’un limogeage, et sa réponse choque de nombreux supporters niçois.

Plus rien ne va à l’GC Nice, Franck Haise propose son départ

Un bilan comptable catastrophique et des supporters qui se retournent peu à peu contre lui. Surtout que l’OGC Nice vient de subir une nouvelle humiliation en Ligue Europa. Les Aiglons ont été battus ce jeudi soir (3-0) par Porto FC. Ils concèdent une cinquième défaite de suite en autant de journée dans la compétition.

Cet OGC Nice de Franck Haise pointe à la dernière place et est quasiment éliminé de la C3. Dans ces conditions, l’entraîneur niçois, dont l’équipe enchaine les revers, est visé. Sa position est fragilisée par ce manque de résultats. Au point où le technicien normand envisage dorénavant un départ du Gym.

Franck Haise a lui-même reconnu la gravité de la situation en proposant une solution drastique à sa direction : son licenciement. « Je leur ai proposé d’être l’électrochoc après la défaite contre Marseille », a-t-il déclaré devant la presse. L’ancien Lensois est prêt à être le « fusible » pour provoquer un sursaut chez les Aiglons.

Il ne songe pas à démissionner

Franck Haise a cependant fait une distinction de taille. Il est ouvert à un départ de l’OGC Nice, mais il ne songe pas à démissionner. « Démissionner, ça veut dire jeter l’éponge et que je laisse mes joueurs » a affirmé l’entraîneur niçois, dont le contrat expire en juin 2029.

Son sort est clairement entre les mains de ses dirigeants. S’ils décidaient de le limoger, ceux-ci devraient s’acquitter d’une indemnité de rupture conséquente. La question qui se pose est de savoir si quelle sera la décision de la direction de l’OGCN. Va-t-elle se séparer de son entraîneur pour tenter de sauver la saison ? Cette hypothèse n’est pas exclue.

