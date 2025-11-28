Coup de théâtre à l’OM : Un départ à 50 M€ se met en place !

L’OM prépare son prochain mercato hivernal avec l’intention de recruter de nouveaux joueurs. Mais un départ inattendu pourrait rapporter près de 50 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : La Juventus ne lâche pas Leonardo Balerdi

De nouvelles arrivées sont prévues à l’Olympique de Marseille cet hiver. Le directeur de football Medhi Benatia et son équipe planchent déjà sur le recrutement d’un milieu offensif. Plusieurs pistes allant de Mario Stroeykens à Ismaël Saibari sont évoquées dans ce sens.

L’OM pourrait aussi voir l’un de ses titulaires faire ses valises à la générale. Il est question de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin réalise une première partie saison mitigée. Des soucis physiques récurrents l’ont freiné dans son élan. Cela n’a pas pour autant dissuader ses nombreux prétendants, à commencer la Juventus.

C’est 50 millions d’euros ou rien

Les Bianconeri suivent de près Leonardo Balerdi depuis l’été dernier. Et ils seraient prêts à revenir à la charge pour sa signature avec de nouveaux arguments financiers. Le média ESPN indique d’ailleurs qu’un chèque d’environ 50 millions d’euros est nécessaire pour recruter le capitaine de l’OM.

Ce montant devrait faire réfléchir les clubs intéressés. Surtout que les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia ne montrent aucun empressement à céder Leonardo Balerdi. Ce dernier est sous contrat jusqu’à juin 2028. Il se concentre sur sa saison à l’OM. Même s’il sait que le mercato à venir entraînera quelques réajustements à Marseille.

