Ligue 1 : Avant le voyage à Monaco, le PSG acte une mauvaise

À la veille de son déplacement à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1, le PSG a fait le point sur l’effectif de Luis Enrique. Et les nouvelles ne sont pas reluisantes, notamment en défense.

PSG : Nuno Mendes forfait pour le match à Monaco

Après l’entraînement de ce vendredi, à la veille du match de la 14e journée de Ligue 1, au stade Louis II, contre l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain a fait le point sur les blessures. Dans un communiqué médical publié ce midi, le Paris Saint-Germain annonce que Nuno Mendes souffre d’une nouvelle blessure à la cuisse.

Sorti sur blessure lors de la victoire des hommes de Luis Enrique contre Tottenham (5-3) en Ligue des Champions mercredi soir, le latéral gauche de 22 ans souffre d’une « blessure minime à la cuisse droite. » L’international portugais ne sera donc pas dans le groupe du PSG qui va voyager à Monaco ce samedi après-midi.

Selon le même communiqué, Nuno Mendes « restera en soins ces prochains jours » et pourrait également manquer la réception du Stade Rennais le 6 décembre prochain au Parc des Princes. Absent surprise contre les Spurs, Renato Marin, le 3e gardien de but du PSG, souffre « d’une fatigue musculaire à la cuisse droite » et « effectue un travail de rééducation. »

Comme mercredi soir contre le club anglais, Martin James devrait le remplacer numériquement dans le groupe de Luis Enrique. À ces deux petites blessures, il faut ajouter Désiré Doué et Achraf Hakimi, qui se trouvaient déjà à l’infirmerie. Les deux joueurs « poursuivent leur travail de rééducation individuel » et sont attendus sur les terrains d’ici fin 2025. Sorti à la 56e minute contre Tottenham, Bradley Barcola ne souffre d’aucune douleur et devrait donc être apte à jouer à Monaco demain.

Le point médical avant Monaco – PSG :

– Victime d’une blessure minime à la cuisse droite lors du match face à Tottenham, Nuno Mendes restera en soins ces prochains jours.

– À la suite d’une fatigue musculaire à la cuisse droite, Renato Marin effectue un travail de rééducation.

– Achraf Hakimi et Désiré Doué poursuivent leur travail de rééducation individuel.