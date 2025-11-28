Mercato : Nouvelle offensive pour Stassin, l’ASSE inflexible

Bloqué à l’ASSE l’été dernier, Lucas Stassin intéresse toujours Stuttgart. Néanmoins, le montant exigé par KSV pourrait refroidir le club de Bundesliga.

Mercato : Stuttgart revient à la charge pour Lucas Stassin

L’avenir de Lucas Stassin à l’ASSE est toujours flou, depuis qu’il a exprimé son envie de quitter le club, dans la foulée de la relégation en Ligue 2. La direction stéphanoise l’a retenu dans la Forez contre son gré, en repoussant des offres intéressantes, dont celle du Paris FC ou encore du CSKA Moscou. Trois mois après la fermeture du mercato d’été, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne serait toujours dans le viseur de Stuttgart.

Le club allemand aurait lancé une nouvelle offensive, à un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Mais les négociations, évoquées par Sky Sport, ne sont pas allées plus loin. Selon la source, Kilmer Sports Ventures réclame 40 M€ pour Lucas Stassin. De quoi refroidir les dirigeants des « Rouges », qui estiment cette demande trop élevée.

La cote de l’attaquant de Saint-Etienne en baisse !

Pour être raisonnable, l’ASSE aurait du mal à trouver un preneur au joueur de 21 ans, avec cette exigence. Pas cet hiveren tout cas, surtout que la cote de ce dernier est en chute du fait de sa présence en Ligue 2. Évalué à 18 M€, début juin, il vaut désormais 16 M€ selon Transfermarkt.

De plus, Lucas Stassin traverse une période de gros doute. Il n’a marqué que 4 buts, dont le dernier remonte au 23 septembre, en 12 matchs de championnat. Il est visiblement en manque de confiance et son implication dans le projet stéphanois est remise en cause.

40 M€, un prétexte pour refroidir les prétendants ?

Sa situation s’est empirée avec l’émergence de Joshua Duffus, qui lui est désormais préféré par Eirik Horneland. Pour grave pour l’avant-centre belge, il est touché au mollet et son retour probable est fixé en 2026. Compte tenu de tous ces facteurs, l’indemnité fixée par l’AS Saint-Etienne semble un prétexte pour repousser les potentiels prétendants de Lucas Stassin.

