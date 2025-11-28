Coupe de France : L’ASSE dévoile son objectif

L’ASSE présente certes une équipe diminuée, avec des jeunes, à cause des blessures, mais elle reste ambitieuse en coupe de France. Eirik Horneland compte jouer cette compétition à fond.

ASSE : La coupe de France fait partie des objectifs du club

Avant le match du 8e tour de la Coupe de France, face à l’US Ecotay-Moingt, l’ASSE a dévoilé son objectif dans la compétition. Elle a l’intention d’aller le plus loin possible. « C’est une compétition qui fait partie de nos objectifs », a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse, avant le derby ligérien.

« Vous savez qu’on a de grandes ambitions en championnat, mais on est aussi une équipe qui veut se développer. Avoir ces rencontres de coupe qui s’enchaînent avec les rencontres de Ligue 2 est une bonne chose. […]. Si nos résultats sont intéressants et qu’on est sérieux, on va passer des tours et ensuite certainement affronter des adversaires d’un autre calibre. C’est toujours très intéressant pour une équipe comme nous qui cherche à se développer », a-t-il indiqué ensuite.

Horneland : « Nous devons montrer de l’engagement et de l’implication »

Pour ce faire, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne prépare son équipe à être performante, tant en Ligue 2 qu’en match de coupe. « Nous devons montrer de l’engagement sur cette rencontre et de l’implication. Nous sommes à un stade où on doit encore développer notre consistance, améliorer notre régularité. On veut vraiment être professionnel, quel que soit le niveau de l’équipe en face », a-t-il exigé.

Pour rappel, l’ASSE avait éliminé l’AS Quetigny (Régional 2) au 7e tour, avant de tomber sur l’US Ecotay-Moingt, un autre club amateur évoluant en Régional 3.

