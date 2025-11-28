Mercato AS Monaco : Hassan proche de signer ?

Le directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro envisage de frapper un joli coup en Espagne lors du prochain mercato hivernal. L’ailer français, Haissem Hassan pour venir sur le Rocher.

Mercato AS Monaco : Thiago Scuro lorgne Haissem Hassan

L’AS Monaco, en difficulté, bouge pour ne pas sombrer. Le club de la Principauté cherche déjà des renforts pour l’hiver, et Haissem Hassan devient sa priorité. Les dirigeants monégasques, d’après Fichajes, apprécient son profil. L’ailier droit, 23 ans, est en pleine forme et intéresse plusieurs clubs.

En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, Monaco est aux abois. Le club veut donc renforcer rapidement son secteur offensif, d’où cette cible. Le joueur, actuellement au Real Oviedo, reste sous contrat jusqu’en juin 2027. Formé au Paris FC puis à Châteauroux, il avait quitté la France en 2020 pour Villarreal, transféré alors pour deux millions d’euros. Depuis, il a poursuivi sa progression en Espagne.

Les dirigeants espagnols seraient ouverts au départ de leur joueur si une offre alléchante tombe. Cette saison, Hassan enchaîne les bonnes performances. Treize matchs, un but. Sa valeur marchande tourne autour de cinq millions d’euros sur le marché. Une somme que l’AS Monaco peut débourser pour renforcer sa ligne offensive. Pour le moment, la direction de l’ASM n’a pas encore dégainé une offre pour le crack français.

