CdF : Après Quetigny et Ecotay, l’ASSE tombe sur du lourd

L’ASSE affrontera un club de Ligue 1 en 32es de finale de la Coupe de France, après avoir affronté des clubs de régional aux tours précédents.

Coupe de France : L’ASSE tombe sur l’OGC Nice

L’ASSE se déplacera sur le terrain de l’OGC Nice, lors des 32es de finale de la Coupe de France. C’est le résultat du tirage au sort effectué ce lundi 1er décembre. La rencontre est programmée à l’Allianz Riviera le week-end du 20 décembre, pendant la trêve hivernale en championnat.

Les Verts sont évidemment tombés sur un gros calibre, après avoir affronté deux clubs amateurs : l’AS Quetiny (Régional 2) au 7e tour et l’US d’Ecotay Moingt (Régional 3) au 8e tours.

L’AS Saint-Etienne avait éliminé le club bourguignon (3-1), puis balayé son voisin ligérien (11-1), samedi.