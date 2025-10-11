Mercato PSG : Matvey Safonov lâche une bombe pour cet hiver

Arrivé à l’été 2024, Matvey Safonov pourrait déjà quitter les rangs du PSG. Barré par Lucas Chevalier, le gardien de but russe a laissé entendre qu’il pourrait être intéressé par un transfert durant le prochain mercato hivernal.

Matvey Safonov : « Je n’envisage pas de prêt pour le moment »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Matvey Safonov pourrait déjà écourter son aventure avec le Paris Saint-Germain. Après le départ de Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien de Krasnodar pensait avoir sa chance, mais Lucas Chevalier est arrivé cet été pour 55 millions d’euros et Luis Enrique s’appuie sur l’ex-Lillois depuis le début de la saison.

Alors qu’il n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec le Paris SG cette saison, l’international ne pense pas pouvoir continuer à cirer le banc des remplaçants jusqu’à l’été prochain. Surtout que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas et que la cohabitation avec l’international ukrainien Ilya Zabarnyi complique son quotidien au Campus PSG. Dans une interview accordée au média russe Championat, Matvey Safonov s’est ainsi exprimé sur la possibilité de revenir dans son pays pour retrouver du temps de jeu dans le championnat local.

« Prêt à revenir en Russie sur le Spartak ou le Zenit fait une offre ? Je ne le souhaiterais pas. Je suis parti dans des conditions difficiles, inconfortables. C’est étrange de quitter ces difficultés. Mais toute offre doit être étudiée et l’intérêt du club doit être évalué. Krasnodar, par exemple, n’a pas besoin de gardien de but actuellement. Toute offre doit être étudiée », a confié le portier de 26 ans.

Même s’il reste ouvert à un changement d’air cet hiver, Matvey Safonov exclut toutefois toute idée de prêt dans un autre club. « Je n’envisage pas de prêt pour le moment, le mercato est clos. On verra bien quand il ouvrira. Je consacre tout mon temps libre à changer la situation.

Je ne suis pas entièrement satisfait de la tournure que prennent les choses. Je veux jouer, je veux prouver que je mérite d’être sur le terrain et je veux être compétitif », a ajouté le natif de Krasnodar. Les prochaines permettront d’y voir plus clair dans ce dossier au Paris Saint-Germain.