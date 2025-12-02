Mercato : L’OM en rage, le dossier Wesley Fofana ressurgit

L’été dernier, la direction de l’OM s’était retirée du dossier Wesley Fofana en raison de ses soucis physiques. Mais les Olympiens peuvent à présent s’en morde les doigts.

Mercato : L’OM craignait les blessures récurrentes de Wesley Fofana

L’Olympique de Marseille rêve d’attirer un international tricolore. En plus d’Antoine Griezmann et N’Golo Kanté, le nom de Wesley Fofana circule régulièrement dans les coulisses du Vélodrome. Le défenseur central de Chelsea n’a jamais caché son affection pour l’OM. Ce qui renforce l’intérêt des Olympiens à son égard.

La direction phocéenne cherchait solidifier son arrière-garde l’été dernier avec un joueur de haut niveau. Son premier choix se portait sur Wesley Fofana. Des négociations étaient même avancées pour son transfert à Marseille. Mais le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe ont finalement fait machine arrière.

Les problèmes physiques de l’ancien Stéphanois avaient refroidi l’OM. Les Olympiens n’ont pas voulu prendre de risque. Sauf que ce choix fait aujourd’hui l’objet de vifs débats dans les rangs des supporters. Surtout que Wesley Fofana est en pleine forme, enchaînant des performances remarquables avec les Blues.

Il a retrouvé un meilleur niveau de jeu à Chelsea

Le défenseur de 24 ans a notamment livré une masterclass ce dimanche lors du choc contre Arsenal (1-1). Cette prestation donne quelques regrets aux Olympiens, déçus d’avoir manqué un tel talent. Certains imaginent le rôle crucial qu’il aurait pu jouer au sein du groupe de Roberto De Zerbi. « Ce serait notre meilleur défenseur », peut-on lire dans les commentaires sur X.

Le niveau actuel de Wesley Fofana pourrait même lui ouvrir les portes de l’équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Tout reste possible, tant le natif de Marseille brille à Chelsea.

