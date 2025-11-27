Mercato AS Monaco : Pocognoli bientôt limogé ?

Ça sent mauvais pour Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco. Le coach belge pourrait bientôt perdre son poste.

Mercato AS Monaco : Pocognoli déjà sur la sellette ?

L’AS Monaco va mal en ce début de saison. Trois revers consécutifs en Ligue 1, puis un nul contre Paphos (2-2) en Ligue des champions. Le club ne décolle plus, et le nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli est désormais sous pression. L’ASM a-t-elle eu raison de remplacer Adi Hütter par Sébastien Pocognoli ?

L’équipe, encore sonnée par la claque reçue à Rennes (1-4), avait l’occasion de souffler. Paphos, faible sur le papier, offrait un match simple. Pourtant, Monaco a encore lâché des points. Le nul, au final, a surpris tout le monde. Et il a surtout rappelé que ce groupe manque de confiance. L’ASM se retrouve 23e au classement en C1, avec maintenant trois rencontres intenses à jouer : Galatasaray, le Real Madrid, puis la Juventus. Une série qui tombe mal.

Le club chypriote a piégé les Monégasques, et le chemin vers la qualification paraît désormais difficile. Le coach de l’ASM, Pocognoli essuie de vives critiques. Son arrivée, censée être un accélérateur, pourrait devenir un frein. Beaucoup se demandent déjà si ce choix n’a pas été une erreur.

Arrivé le mois dernier de l’Union Saint-Gilloise, le coach belge peine à installer sa marque. Les blessures compliquent tout, certes. Mais globalement, l’équipe n’a pas la gnaque. Alors, faut-il parler d’un départ imminent de Pocognoli ? Pas encore. Un limogeage avant le choc contre le PSG, samedi, paraît improbable. Mais si les mauvais résultats continuent, la trêve hivernale pourrait vite devenir une fenêtre pour tout changer.

