PSG Mercato : Achraf Hakimi désavoue son agent pour le Real

Récemment, l’agent d’Achraf Hakimi a laissé entendre que le défenseur du PSG n’exclurait pas forcément un retour au Real Madrid, son club formateur. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le latéral droit marocain a pris une décision radicale pour son avenir proche.
L’agent d’Achraf Hakimi : « le Real Madrid est sa maison… »
Arrivé à l’été 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi semble toujours attaché au Real Madrid. Interrogé par Sport Mediaset, l’agent de l’international marocain a clairement laissé entendre que son client pourrait bien se laisser convaincre par l’idée d’un come-back à Madrid qu’il considère comme sa maison.
« Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé dans les équipes de jeunes », a notamment déclaré le représentant du vice-capitaine parisien. Sauf que le principal concerné ne semble pas être sur la même longueur d’onde que lui.
Achraf Hakimi dit « non » au Real Madrid
D'après les renseignements obtenus par le journal AS, Florentino Pérez et les décideurs du Real Madrid auraient tenté de rapatrier Achraf Hakimi. À la recherche d'un successeur à Dani Carvajal, le club madrilène aurait contacté le numéro 2 du Paris SG pour une arrivée à l'été 2026. Le journal madrilène précise même que ces discussions dataient d'avant sa prolongation au PSG jusqu'en juin 2029.
Au départ, le natif de Madrid semblait intéressé par l’idée de retrouver son club formateur, mais il a finalement choisi de rester au Paris Saint-Germain, séduit par le projet sportif proposé par Luis Enrique et Luis Campos, et par un salaire plus attractif que celui offert par les Merengues.
Après s’être heurtés à ce refus sec de l’ancien partenaire de Kylian Mbappé, les pensionnaires de Santiago Bernabeu se seraient alors tournés vers Trent Alexander-Arnold. De quoi prouver que, malgré les rumeurs et les déclarations prudentes, Achraf Hakimi a déjà choisi son camp : celui du PSG. Mais pour combien de temps ? Affaire à suivre…
