OM : Bonne nouvelle, Zidane débarque enfin au Vélodrome !

Le rêve de nombreux supporters marseillais se réalisent, du moins en partie. Zinedine Zidane va enfin débarquer au Vélodrome dans le cadre d’un partenariat sportif.

OM : Zinedine Zidane attendu au Vélodrome en tant que partenaire

Il est libre depuis sa seconde démission du Real Madrid. Zinedine Zidane n’a pas encore pris les rênes d’une équipe. Pourtant, les sollicitations ne manquent pas. Le Bayern Munich ou encore Manchester United ont tenté d’arracher sa signature. Des rumeurs l’envoyaient même à l’Olympique de Marseille en cas de rachat du club par les Saoudiens.

Et même si cette hypothèse n’a jamais abouti, beaucoup de supporters rêvent encore de voir la légende française prendre les commandes de l’OM. L’homme aux trois Ligues des champions s’apprête d’ailleurs à se rendre dans l’antre des Olympiens. Comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano, Zinedine Zidane va fouler la pelouse du Vélodrome. Non pas en qualité d’entraîneur, mais pour un projet familial et sportif.

🔙🇫🇷 Zinedine Zidane announces he’s coming back to the Orange Vélodrome in Marseille for a special family project with @UniverseFootOff. ⚽️



A symbolic return — for everyone who always dreamed of seeing Zidane at the Orange Vélodrome. pic.twitter.com/kmRA7IIUjJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2025

Zinedine Zidane a signé un partenariat avec Universe Football. Il s’agit d’une initiative dédiée à la formation et à la promotion du ballon rond. Le Ballon d’Or 98 connaît très bien ce domaine. C’est dans ce cadre qu’il débarquera dans l’enceinte du boulevard Michelet.

Un retour très symbolique pour les Marseillais

Le retour du technicien français dans sa ville natale a une grande portée symbolique. Zizou n’a jamais évolué à l’OM en tant que footballeur. Cela ne l’empêche d’afficher un grand attachement à l’Olympique de Marseille.

Son implication dans ce projet local illustre sa volonté de redonner à sa ville natale ce que le football lui a offert. Et même si cela n’a rien à voir avec la vente de l’OM, ce retour nourrit aussi les espoirs des fans marseillais. Beaucoup rêvent de le voir un jour diriger leur équipe favorite. Roberto De Zerbi réalise pour le moment un travail remarquable sur le banc de Marseille.