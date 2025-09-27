Ballon d’Or : Ousmane Dembélé humilie salement Lamine Yamal

Quelques jours après le triomphe d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025, France Football a dévoilé ce vendredi le détail des points du classement des 30 nommés. Lamine Yamal, le prodige du Barça, n’a pas fait le poids devant la star du PSG. Explications.

Ballon d’Or : Ousmane Dembélé devance Lamine Yamal de 321 points

France Football a dévoilé le nombre de points obtenus par les 30 premiers joueurs du classement révélé lundi soir. Ousmane Dembélé a clairement écrasé la concurrence. Selon le classement dévoilé par le média français ce vendredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a largement devancé son dauphin Lamine Yamal, l’ailier du FC Barcelone, avec 321 points d’écart, soit 1380 points contre 1059 points.

Une marge très importante. Dans les votes des 100 jurés des 100 premiers pays au classement FIFA, Ousmane Dembélé a été placé en tête à 73 reprises, contre seulement 11 fois pour Lamine Yamal. À noter que Vitinha (6), Mohamed Salah (4), Achraf Hakimi (3), Kylian Mbappé (1), Khvitcha Kvaratskhelia (1) et Scott McTominay (1) ont également été cités à la première position.

En tout cas, la victoire de Dembélé a été écrasante. Un gouffre si on compare avec les 41 unités qui séparaient Rodri, lauréat 2024, de Vinicius Jr il y a un an. Pour enfoncer le clou, Dembélé a raflé 73% des premières places des votants.

Sacré Ballon d’Or 2025, l’international français de 28 ans, qui sera mis à l’honneur avec ses coéquipiers ce samedi au Parc des Princes à l’issue de la rencontre de la sixième journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, est revenu sur sa folle semaine lors d’une interview accordée à PSG TV.

« C’était magnifique ! J’ai commencé la journée en venant ici, au Campus PSG, où j’ai réalisé un entraînement jusqu’à 15h, puis je suis parti me préparer pour l’événement. C’était une très belle soirée. Quand je suis arrivé, il n’y avait pratiquement que des supporters du Paris Saint-Germain donc, dès la sortie de la voiture, c’était incroyable. Ils faisaient énormément de bruit ! Ensuite, c’était magnifique de vivre tout ça avec toutes les personnes du Club qui étaient là et avec ma famille », raconte Ousmane Dembélé.

Le classement du Top 10 du Ballon d’Or 2025

1. Ousmane Dembélé (France, Paris-SG) – 1380 points

2. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) – 1059 points

3. Vitinha (Portugal, Paris-SG) – 703 points

4. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) – 657 points

5. Raphinha (Brésil, FC Barcelone) – 620 points

6. Achraf Hakimi (Maroc, Paris-SG) – 484 points

7. Kylian Mbappé (France, Real Madrid) – 378 points

8. Cole Palmer (Angleterre, Chelsea) – 211 points

9. Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris-SG) – 172 points

10. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG) – 171 points.