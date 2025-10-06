OM : Une belle récompense pour Angel Gomes en Ligue 1 !

Le milieu de terrain de l’OM, Angel Gomes, vient d’être récompensé. Il a décroché le titre du plus beau but de septembre en Ligue 1.

OM : Le bijou d’Angel Gomes élu meilleur but de septembre

L’Olympique de Marseille a été impitoyable en 4e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont écrasé le FC Lorient (4-0). Le but d’Angel Gomes a surtout marqué les esprits. Le milieu de terrain de 25 ans a illuminé la rencontre par un geste de grande classe.

Sur un ballon rebondissant, Angel Gomes a réalisé un enchaînement technique parfait. Un contrôle aérien suivi d’une demi-volée impeccable a laissé le gardien lorientais Yvon Mvogo sans réaction. Cette action magnifique est son premier but sous le maillot de l’OM. Et il vient d’être élu meilleur but du mois de septembre en Ligue 1.

Le #ButduMois de septembre revient à ANGEL GOMES 🚀 pic.twitter.com/oBlZJNofus — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 5, 2025

Une récompense individuelle pour lancer sa saison à l’OM

Cette distinction individuelle est un signal fort pour l’international anglais. Celui-ci a rejoint gratuitement l’OM cet été après son départ du LOSC. Ses débuts à Marseille sont marqués par des critiques concernant son manque de constance et la lenteur de son adaptation. Mais l’ancien Lillois répond aujourd’hui de la plus belle des manières, même si son intégration n’est pas encore parfaite.

Avec cette récompense, le joueur de 25 ans confirme ses qualités à enflammer le Vélodrome. Le club dirigé par Pablo Longoria et les supporters espèrent que ce but n’est que le point de départ d’une longue série à Marseille. Angle Gomes sera très attendu après la trêve internationale.