De Zerbi glace le peuple marseillais après OM – Le Havre !

Face à l’enflammade, qui s’est emparé du peuple marseillais après l’écrasante victoire de ses hommes contre Le Havre AC ce samedi soir, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a tenu un discours responsable pour la suite de la saison en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a pris les commandes de la Ligue 1 samedi soir en écrasant Le Havre AC au Vélodrome (6-2) dans le cadre de la huitième journée du championnat. Vendredi, le PSG a été accroché au bout d’un nul 3-3 contre le RC Strasbourg. Derrière, l’OL a perdu 3-2 à Nice. L’OM savait donc qu’une victoire lui offrirait une place au sommet de la Ligue 1.

Et le collectif de Roberto de Zerbi a effectivement décroché ce succès, même si Le Havre a ouvert le score à la 24e minute. Mené par un Mason Greenwood des grands soirs, l’OM a renversé le match devant son public de l’Orange Vélodrome. L’attaquant anglais de 24 ans s’est offert un quadruplé. Devenant ainsi le premier joueur de l’Olympique de Marseille à réaliser une telle performance depuis 1991.

Avec cette victoire, le club olympien se retrouve en tête du classement du championnat français. Depuis mai 2010, année de son dernier titre de champion de Ligue 1, l’OM n’avait pas atteint un tel niveau. C’est donc tout logiquement qu’au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, l’euphorie s’est emparée de tout le peuple marseillais. Mais l’entraîneur italien refuse de tomber dans cette enflammade.

De Zerbi : « nous sommes 18 octobre, pas le 18 mai »

La victoire contre Le Havre a marqué le quatrième succès consécutif de l’Olympique de Marseille en championnat. Après huit matchs, l’OM compte 18 points, fruit de six victoires et deux défaites. Au Vélodrome, ils peuvent à nouveau rêver grand et croire en un duel avec le PSG tout au long de la saison. Mais Roberto De Zerbi a tenu à rappeler à tout le peuple marseillais que la saison est encore longue et que l’OM ne dépasse le Paris Saint-Germain d’un seul petit point.

« Aujourd’hui, c’est quand même un jour très important parce que l’OM est premier, en tête du classement. Mais il faut aussi souligner qu’aujourd’hui, nous sommes 18 octobre, pas le 18 mai et donc être en tête du classement aujourd’hui, ce n’est pas très important (…)

Hier, j’avais dit qu’il fallait retrouver l’enthousiasme avec le Vélodrome, avec les supporters. Nous sommes en tête du classement et nous voulons y rester. Et pour le faire, nous devons gagner ce type de matchs », a déclaré Roberto de Zerbi en conférence de presse.