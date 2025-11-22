Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un serial buteur !

La direction de l’OM met le paquet pour s’offrir un buteur marocain lors du prochain mercato estival. Mais l’Arabie Saoudite veut gâcher les plans du club phocéen.

Mercato OM : Benatia accélère pour Ayoub El Kaabi

L’OM cherche une nouvelle gâchette offensive. L’hiver approche, et la direction sportive se penche à nouveau sur un dossier déjà étudié : Ayoub El Kaabi. Sans Amine Gouiri, Marseille avance avec une attaque réduite. Il ne reviendra qu’en 2026 à cause d’une grave blessure. Le Marocain pourrait donc débarquer à l’OM pour apporter de vivacité à l’équipe.

Depuis quelques jours, son nom circule dans les bureaux de la Commanderie. Selon Africafoot, la piste est bien réelle et Medhi Benatia l’a inscrite dans ses priorités. Des sources proches du joueur assurent que Benatia le cible depuis l’été dernier parce que El Kaabi reste une machine à marquer. Trente-trois buts la saison passée, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a déjà claqué 8 pions en 10 matches de championnat grec. Ses statistiques attirent aussi l’Arabie saoudite. Al-Hilal et Al Qadsiah lui font des yeux doux.

Roberto De Zerbi veut un attaquant qui connaît la pression, qui répond vite, qui peut évoluer au haut niveau. À 32 ans, El Kaabi a les atouts pour s’imposer au club phocéen. Il a l’expérience, il a le physique, il a le vécu. Mais l’OM n’est pas seul sur le dossier. Les clubs saoudiens disposent d’une force financière que Marseille ne pourra jamais suivre. Le Marocain serait chaud pour quitter la Grèce en janvier.

