Coup de tonnerre au FC Nantes : Luis Castro limogé à « 99% »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Luis Castro pourrait ne pas passer l’hiver sur le banc du FC Nantes. Les heures de l’entraîneur portugais seraient désormais comptées à la Beaujoire.

Mercato FC Nantes : L’avenir de Luis Castro lié à Lorient ?

Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, le FC Nantes accueille le FC Lorient au stade de la Beaujoire ce dimanche à 17h15. Seizième au classement du championnat, le club traverse une crise sportive depuis plusieurs semaines et la direction semble avoir perdu patience avec l’entraîneur.

En effet, les Canaris n’ont gagné qu’un seul de leurs neuf derniers matchs (4 défaites, 4 nuls), et comptent le même nombre de points que le premier relégable, le FC Lorient, qu’ils affrontent dimanche soir. Flirtant dangereusement avec la zone de relégation, Luis Castro pourrait jouer sa tête sur cette rencontre.

C’est en tout cas la principale information livrée par Jérôme Rothen, vendredi soir, dans son émission « Rothen s’enflamme » sur les ondes de RMC. D’après l’ancien milieu offensif du PSG et de l’équipe de France, le coach du FC Nantes pourrait être limogé en cas de nouvelle défaite à la Beaujoire.

💥 "S'il y a défaite dimanche face à Lorient, il y a 99% de chance que Luís Castro soit limogé" pic.twitter.com/3Qg5cNnuHX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 21, 2025

« S’il y a défaite dimanche, il y a 99 % de chance que Luis Castro soit limogé », a notamment indiqué Jérôme Rothen, évoquant une situation devenue extrêmement tendue pour l’entraîneur portugais.

Successeur d’Antoine Kombouaré, l’ancien entraîneur de Dunkerque avait été nommé en juin dernier avec l’objectif de développer un projet plus ambitieux dans le jeu. Toutefois, malgré ses ambitions dans le jeu, Luis Castro n’a gagné que 2 matchs avec le FC Nantes, qui est 16e et virtuellement barragiste…

