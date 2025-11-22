Mercato PSG : Le vestiaire boucle une arrivée à 70M€ !

Le PSG n’en finit plus d’affirmer son ambition sur le mercato. Et parfois, derrière un grand transfert se cache une vérité bien simple : le vestiaire lui-même réclame un renfort. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec Khvicha Kvaratskhelia, débarqué pour 70 M€ en janvier 2025.

Mercato PSG : Kvaratskhelia, un transfert XXL mûri depuis l’été

Tout avait commencé lors du mercato estival 2024. Déjà dans les petits papiers de Luis Campos, Kvaratskhelia était considéré comme l’un des plus grands potentiels offensifs en Europe. Naples, inflexible à l’époque, avait refusé toute négociation. Six mois plus tard, l’opération est devenue possible : le club italien était vendeur et prêt à revoir son prix, ouvrant la voie à un mouvement express du PSG.

Lire aussi : Mercato: Après Kvaratskhelia, un autre coup d’éclat au PSG ?

À voir

ASSE : Horneland prépare une surprise face à Nancy

Une arrivée qui tombe à point nommé puisque le Géorgien allait devenir l’un des moteurs de la conquête parisienne en Ligue des Champions. Dribbles tranchants, percussion, flair : Kvara a rapidement démontré pourquoi tant de joueurs du PSG s’impatientaient de le voir débarquer.

« L’effectif le réclamait » : un vestiaire parisien à l’unisson

Le journaliste Fabrice Hawkins, au micro de Canal Supporters, a résumé l’origine de cette opération flamboyante : « L’arrivée de Kvara, le PSG a décidé de l’activer pour trois raisons : le PSG était déjà sur lui pendant l’été, mais ça n’a pas pu se faire. Naples était vendeur et prêt à revoir le prix, et puis l’effectif le réclamait », explique-t-il.

Dans le couloir gauche, Bradley Barcola brillait… mais pas suffisamment pour calmer toutes les attentes internes. Quant au jeune Désiré Doué, talentueux mais encore en apprentissage, il ne pouvait à lui seul porter les responsabilités offensives. « Même si Barcola marchait bien, Doué n’avait pas encore le niveau qu’il a eu par la suite. Ils se disaient que ramener un peu de concurrence c’était intéressant », ajoute Hawkins.

L’arrivée de Kvaratskhelia a immédiatement redistribué la hiérarchie chez les attaquants. Le Géorgien, réclamé, désiré, attendu, a répondu présent. Et au Paris SG, lorsqu’un vestiaire pousse pour une star… c’est souvent qu’il sait déjà pourquoi.

Lire aussi sur le Paris SG :

Mercato PSG : Le clan Hakimi fait un appel du pied au Real !

À voir

Mercato OL : C’est bouclé à 99% ! officialisation imminente

Mercato PSG : La vérité éclate sur la rumeur Lamine Yamal

Mercato Paris SG : Gros coup de Campos, un serial buteur arrive !