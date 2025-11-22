Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un serial buteur brésilien

La direction du Stade Rennais vise un vrai buteur au Brésil pour le prochain mercato hivernal. D’autres géants européens sont aussi le coup.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un Brésilien

Le Stade Rennais envisage de faire ses emplettes au Brésil lors du prochain mercato hivernal. Le directeur sportif du club breton, Loïc Désiré aurait coché le nom d’un jeune crack là-bas. Selon les indiscrétions, il s’agit de Rayan. Le crack de 19 ans, joue à Vasco da Gama. L’ailier droit porte déjà le maillot des U20 brésiliens et reste lié à son club jusqu’en décembre 2026.

D’autres équipes se positionnent aussi pour déloger le Brésilien. Selon Bild, le Bayern Munich, le Barça, le Milan AC flairent tous le coup. Rien que des poids lourds. Mais Rennes pourrait battre la concurrence sur ce dossier. Rayan possède les atouts nécessaires pour s’imposer au Stade Rennais. Son profil correspondrait aux besoins de Habib Beye.

Le coach breton veut une redoutable arme offensive pour épauler Estéban Lepaul et aider l’équipe à tenir tête aux grands de Ligue 1 pendant la deuxième partie de saison. Le Stade Rennais pourrait donc offrir à Rayan un bon temps de jeu. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt. Ses statistiques sont impressionnantes. Cette saison, le joueur né à Rio a marqué 17 buts et offert 1 passe décisive, en 50 matchs, toutes compétitions confondues.

