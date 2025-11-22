Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Nuredini ?

Les dirigeants du FC Nantes ciblent le jeune talent albanais, Joi Nuredini pour le prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Joi Nuredini

Le FC Nantes veut du sang neuf lors du prochain mercato hivernal qui s’ouvrira dans quelques semaines. Le tacticien du club, Luis Castro cherche de renforts pour sortir l’équipe de la zone rouge. Les nombreux départs actés l’été dernier et les blessures freinent tout, et l’équipe souffre. Le FCN lutte déjà pour le maintien. Des renforts deviennent urgents. Et l’un d’eux pourrait venir d’Italie.

Là-bas, un nom circule ces derniers jours. Celui de Joi Nuredini, attaquant de 18 ans. Le Genoa le garde précieusement, et l’a même prolongé jusqu’en 2028. Avec la Primavera, il a déjà claqué quatre buts et offert une passe décisive en sept matchs cette saison.

Cette semaine, Nuredini a encore montré son potentiel. À l’entraînement, il a bluffé son staff. Les médias italiens indiquent qu’il pourrait recevoir une possible convocation avec le groupe pro dès ce week-end. Les dirigeants du FC Nantes envisagent de l’amener à la Beaujoire cet hiver. Mais les Canaris ne sont pas les seuls prétendants. La Juventus, selon TMW, flaire aussi le coup. Le FC Nantes devra donc aller vite pour ne pas laisser filer ce jeune crack albanais.

