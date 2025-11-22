INFO Mercato: Rodrygo prêt à snober le PSG pour la Turquie ?

Annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal, Rodrygo est associé au PSG, qui cherche un attaquant pour offrir plus d’options offensives à Luis Enrique dans la seconde partie de saison. Mais la star du Real Madrid pourrait finalement rejoindre la Turquie.

Mercato PSG : Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid cet hiver

D’après le journal AS, Rodrygo réfléchirait sérieusement à quitter le Real Madrid lors du mercato de l’hiver à venir. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, l’attaquant de 24 ans joue moins et souhaite avoir de la régularité sur le terrain avant la Coupe du Monde 2026.

De passage en zone mixte après le match nul concédé par le Brésil face à la Tunisie (1-1), mardi soir, Rodrygo a profité de l’occasion pour envoyer un nouveau message fort à son entraîneur, Xabi Alonso, sur sa situation.

« Il n’y a pas grand-chose à faire (concernant le fait de ne pas avoir autant d’occasions au Real qu’en sélection, ndlr). Je dois continuer à travailler, à m’investir et essayer de gagner la confiance de l’entraîneur là-bas (Xabi Alonso), comme j’ai celle de l’entraîneur ici (Carlo Ancelotti). Je pense que c’est seulement pendant les entraînements que je peux m’améliorer, il voit mon dévouement, et qui sait, j’aurai peut-être plus de chances », a déclaré l’ancien prodige de Santos.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo pourrait changer d’air cet hiver. Cet été, Manchester City le voulait, mais le transfert n’a pas pu se faire. Avec les blessures du début de saison, le Paris Saint-Germain cherche des solutions offensives pour la seconde partie de saison et Luis Enrique apprécie le profil du numéro 11 madrilène.

Récemment, le média espagnol Fichajes a révélé que Luis Campos serait disposé à faire une offre de 50 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus pour s’offrir les services de Rodrygo. Cependant, une surprise serait également possible dans ce dossier.

Rodrygo vers Galatasaray ?

Le Paris SG n’est pas seul sur les traces de Rodrygo. Luis Campos devrait donc se montrer très généreux dans les négociations, puisque Galatasaray vient de pointer son nez dans ce dossier et pourrait faire mouche. En effet, selon les informations du journal madrilène AS, les dirigeants du club turc voudraient compléter leur armada offensive en attirant le coéquipier de Kylian Mbappé.

Après avoir signé Victor Osimhen et Leroy Sané cet été, la formation stambouliote jetterait désormais son dévolu sur Rodrygo et serait prête à frapper un nouveau grand coup avec ce transfert. Mais contrairement au PSG, qui envisage un transfert sec, Galatasaray aimerait se faire prêter le Brésilien jusqu’en juin 2026, avec l’espoir de voir Florentino Pérez et les décideurs du Real accepter de baisser son salaire. Reste maintenant à voir quelle option la Maison-Blanche va choisir pour le natif d’Osasco. Affaire à suivre…

