Ça chauffe à l’ASSE : Eirik Horneland dans la tourmente !

La défaite de l’ASSE face au Mans a placé Eirik Horneland sous le feu des critiques. L’entraîneur norvégien a intérêt à rapidement retourner les opinions pour conserver son poste à Saint-Etienne.

L’ASSE chute, Eirik Horneland reçoit un avertissement

Nouvelle zone de turbulence à l’AS Saint-Etienne. La victoire arrachée à Montpellier (2-0) avant la trêve laissait espérait un nouveau départ des Verts. Mais les hommes d’Eirik Horneland ont chuté ce samedi face au Mans (2-3). Ce revers à domicile passe très mal auprès de certains supporters.

« Perdre contre un promu, devant 33 000 supporters, et de cette façon, ce n’est pas acceptable, surtout quand on dispose du plus gros budget du championnat », s’est indigné Laurent Hess, journaliste pour Le But. Et dans ce genre de situation, l’entraîneur de l’équipe n’est pas épargné.

Outre les résultats irréguliers, Eirik Horneland commence à agacer de nombreux observateurs de l’ASSE. Non seulement pour la qualité du jeu proposé, mais aussi sa gestion des troupes. Certains joueurs prometteurs comme Irvin Cardona ou encore Joshua Duffus « restent inexplicablement mis de côté ».

La direction stéphanoise ne lui accordera sa clémence indéfiniment

Ces décisions, couplées au manque de résultat de l’ASSE, alimentent le doute sur la capacité du technicien norvégien à mener l’équipe vers l’objectif principal. « On peut douter qu’il soit l’homme de la situation pour remonter en L1, puisque les Verts pointent aujourd’hui à la 3e place après dix journées, alors qu’ils devraient écraser la L2 avec leurs moyen », fait remarquer le confrère.

La pression monte donc autour d’Eirik Horneland. Il devra vite renouer avec le succès à Saint-Etienne sous peine d’être éjecte de son siège. Car la direction de l’ASSE a fait des investissements considérables en vue de revenir en Ligue 1. Les dirigeants des Verts, Ivan Gazidis en tête, ne lui accorderont pas une clémence illimitée.

Le message est clair : le technicien devra prouver qu’il est l’homme de la situation à l’ASSE, et vite. Dans le cas contraire, il sera en danger. Le public stéphanois attend une réaction immédiate et un niveau de performance élevée.