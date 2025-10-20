Champions League : Le coach du Bayer prévient déjà le PSG !

À la veille d’affronter le PSG pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’entraîneur du Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, a lancé un avertissement à l’équipe de Luis Enrique.

Kasper Hjulmand sous le charme du PSG

Champion d’Europe en titre et victorieux lors de ses deux premières sorties contre l’Atalanta Bergame (4-0) et le FC Barcelone (2-1), le Paris Saint-Germain se place comme l’un des grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions cette saison.

Tout logiquement, le Champion de France inspire le respect à ses adversaires et ce n’est pas le coach du Bayer Leverkusen qui dira le contraire. À la veille d’affronter les hommes de Luis Enrique, Kasper Hjulmand a dit tout le bien qu’il pense du PSG.

« Le PSG est l’une des meilleures équipes du monde, si ce n’est la meilleure équipe du monde. Le PSG est très agressif et a de la qualité partout sur le terrain », a déclaré le coach du Bayer en conférence de presse. Pour autant, il pense que son équipe est capable de surprendre les Rouge et Bleu à la BayArena demain soir, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Champions.

« Nous aurons des possibilités de les surprendre. On a confiance en notre jeu, et je crois que ce sera une belle bataille pour avoir le ballon. Contre ce Paris SG, ce sera compliqué d’avoir la possession, mais on va essayer. On peut gagner les duels et les mettre en difficulté », a ajouté Hjulmand.