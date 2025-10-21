Mercato OM : les 96 millions d’euros validés pour Benjamin Pavard

96 millions d’euros, c’est le prix du mercato de l’OM cet été. Benjamin Pavard, nouvelle recrue du club phocéen, a exprimé sa confiance dans le choix des dirigeants, notamment des joueurs recrutés qui font le boulot cette saison.

Mercato OM : Les 96 millions d’euros ont été bien dépensés

En venant à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard ne pense pas avoir pris trop de risques au regard de la qualité de l’effectif qu’il devait rejoindre. Le défenseur central et latéral droit de l’équipe de France, dans les colonnes de La Provence, s’est étendu sur la qualité de la nouvelle équipe bâtie par Mehdi Benatia à coups de 96 millions d’euros et qui reflète les grandes ambitions de l’OM cette saison.

Lire aussi : Sporting-OM : De Zerbi en mission, une armée l’accompagne

À voir

Mercato PSG : Accord avec un défenseur de classe mondiale !

L’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan connaissait déjà tous les joueurs recrutés par le directeur sportif de l’OM. Il les connaissait tous pour les avoir suivis en regardant leurs matchs. « Sincèrement, sur le terrain, je m’attendais à ce niveau. Car je suis un passionné de foot et je regarde beaucoup de matches », fait-il savoir.

Pour Pavard, l’approche de la direction de l’Olympique de Marseille dans le recrutement a été bonne. Le fait de construire une équipe faite d’une bonne « base de cadres » et de joueurs de talent comme Nayef (Aguerd), Facu (Facundo Médina) arrivé du RC Lens et Auba (Aubameyang) ne pouvait qu’être une formule gagnante.

Lire aussi : L’OM renverse la hiérarchie, le PSG perd le pouvoir, Lens embusqué

À voir

Bayer Leverkusen – PSG : De bonnes nouvelles, les compos probables

Pour lui, le mercato estival de l’OM, estimé à 96 millions d’euros, a été bon. Les faits ne le contredisent pas puisque le club phocéen fait présentement la course en tête de la Ligue 1, ce qui n’était plus arrivé à ce stade de la compétition depuis la saison 2014-2015.

A noter qu’au dernier mercato, l’OM a recruté près de 12 joueurs. Facundo Medina, Timothy Weah, Igor Paixao, Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré et Benjamin Pavard en toute fin du mercato.