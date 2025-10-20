L’OM renverse la hiérarchie, le PSG perd le pouvoir, Lens embusqué

Le championnat était jusque-là dominé par le PSG, mais ce week-end, l’OM a opéré un coup de force face au Havre. Un Mason Greenwood de gala a permis au club phocéen de battre très largement Le Havre 6-2. Profitant du spectaculaire match nul du PSG (3-3) face au RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille a pris la première place au classement.

La belle opération de l’OM en Ligue 1

L’attaquant anglais Mason Greenwood a marqué 4 des 6 buts de l’Olympique de Marseille, un record depuis Papin en janvier 1991 face au LOSC, ce qui porte à 29 son nombre de buts inscrits en 46 matchs depuis son transfert. S’il continue sur cette lancée, le Britannique pourrait être un sérieux candidat au titre de meilleur buteur de Ligue 1.

Grâce à ce succès impressionnant, les joueurs de Roberto De Zerbi portent à 18 leur nombre de points, tandis que le Paris Saint-Germain n’est qu’à un petit point en dessous (17 points). Depuis la saison 2014-2015, l’OM n’avait plus pris les commandes du classement à ce stade de la compétition.

RC Lens réalise une belle enjambée

L’autre bonne affaire de la journée concerne le RC Lens, qui a réalisé un beau résultat le plaçant désormais au pied du podium. Les Sang et Or se sont tout bonnement offert une belle victoire 2-1 face au Paris FC, qui retombe à la 11ᵉ place de Ligue 1 derrière l’OGC Nice.

Pierre Sage peut se féliciter de ce retour au premier plan de son équipe, 4ᵉ de Ligue 1 avec 16 points au compteur.

Metz s’effondre, Le Havre dégringole

Le FC Metz, lui, n’a pas pu se montrer à son avantage face à Toulouse (4-0). Les Grenats coulent à la dernière place (18ᵉ). Ils n’ont engrangé que 4 petits points depuis le début de la saison, synonyme de descente à moins de se reprendre très vite.

Classement de la 8ᵉ journée de Ligue 1

1er – Marseille – 18 pts

2e – Paris SG – 17 pts

3e – Strasbourg – 16 pts

4e – Lens – 16 pts

5e – Lyon – 15 pts

6e – Lille – 14 pts

16e – Le Havre – 6 pts

17e – Angers – 5 pts

18e – Metz – 4 pts.