INFO Mercato : Luis Enrique attend un ancien de l’OM au PSG

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain défensif, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait validé une piste menant à un ancien joueur de l’OM pour le recrutement de 2026. Explications.

Mercato : Le PSG cible un ancien milieu de l’OM

Toujours en quête de bonnes affaires lors des périodes de recrutement, le Paris Saint-Germain en pincerait pour un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Recruté discrètement, Pape Gueye a rapidement transformé le visage du milieu de Villarreal. Sa domination physique, sa lecture du jeu et sa capacité à faire le lien entre la défense et l’attaque en ont fait un joueur incontournable.

À chaque match, le joueur de 26 ans impressionne par sa régularité et son impact, au point d’être désormais considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs du championnat espagnol. Tout logiquement, les performances de l’international sénégalais intéressent au-delà des frontières espagnoles.

Pape Gueye prêt à trahir l’OM pour le Paris SG ?

Selon les informations du média Fichajes, le profil de Pape Gueye aurait tapé dans l’œil des recruteurs du PSG. Luis Campos, qui suivrait de près l’ex-Marseillais depuis plusieurs semaines, l’aurait déjà dans son viseur pour le prochain mercato estival. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, aimerait ajouter un joueur physique et technique à son entrejeu et Pape Gueye aurait le profil idéal pour le poste.

🕶️ En Villarreal lo saben: retener a Pape Gueye será su mayor desafío. ⚡😮https://t.co/DZBzJ28Ql2 — Fichajes.net (@fichajesnet) October 19, 2025

Le conseiller sportif du PSG envisagerait même de formuler une offre officielle dans les prochains mois. La valeur marchande du natif de Montreuil, estimée autour de 25 millions d’euros, reste accessible pour les finances parisiennes. En retour, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui proposer un salaire supérieur et un rôle central dans son projet sportif.

Du côté de Castellón, le coach Marcelino ne souhaite pas entendre parler d’un départ. Pape Gueye est considéré comme un pilier du projet et un symbole d’équilibre et d’engagement. Mais les dirigeants de Villarreal sont aussi conscients que, face à un grand club européen nanti comme le Paris SG, la résistance pourrait être de courte durée.

Sous contrat jusqu’en 2028, Gueye reste néanmoins maître de son avenir. Si le Champion d’Europe se montre convaincant, à la fois sportivement et financièrement, une issue rapide pourrait être trouvée. Reste maintenant à voir si Pape Gueye voudra trahir l’OM en rejoignant le PSG après avoir passé trois ans sur la Canebière.