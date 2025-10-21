OM : De Zerbi a la formule pour le titre, voici la preuve !

Après huit journées de Ligue 1, l’OM s’installe en tête du classement. Cet exploit est orchestré par Roberto De Zerbi. Au point des voix estiment que l’entraîneur italien a trouvé la clé pour décrocher le titre.

L’OM leader de la Ligue 1, un exploit signé Roberto De Zerbi

Pour sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi peut savourer. Son OM occupe à présent la première place du Championnat de France. Les Olympiens n’ont pas laissé cette opportunité ce week-end. Ils ont renversé le Havre (6-1). Sachant que le PSG avait été tenu en échec par Strasbourg (3-3).

L’OM reste sur une série de cinq victoires consécutives. Cette dynamique a redonné de l’espoir aux supporters phocéens pour le titre de Champion de France. Et ce n’est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire.

L’ancien joueur de l’OM, devenu consultant sportif, estime que De Zerbi a désormais la formule magique pour remporter ce trophée qui échappe aux Phocéens depuis plus d’une décennie. « En cas de défaite, au pire, ils feront un petit ritiro à Rome et ce sera réglé. Ils ont toutes les formules, ça y est, c’est fait », a-t-il déclaré dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Son équipe dégage une force impressionnante

Avec humour, Christophe Dugarry est allé un peu plus loin dans son analyse. Il a proclamé : « l’OM champion, c’est comme ça, c’est tout ». L’ancien champion du monde a reconnu que l’équipe entraînée par De Zerbi dégageait une force nouvelle et impressionnante. « Tu sens quand même qu’il se passe quelque chose chez cet Olympique de Marseille », a-t-il conclu.

Le travail de Roberto De Zerbi porte clairement ses fruits, et l’OM est redevenu une équipe qui compte. Mason Greenwood et ses coéquipiers devront poursuivre sur cette lancée en vue de mettre un terme à l’hégémonie du rival parisien.