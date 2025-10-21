Annecy-ASSE : L’arbitre est connu, un bon signe pour Sainté

L’ASSE doit impérativement réagir ce samedi à Annecy. L’arbitre de ce choc a été désigné. Il s’agit de Karim Abed, un nom qui porte généralement chance à l’AS Saint-Etienne.

Karim Abed au sifflet du choc Annecy-ASSE

L’AS Saint-Étienne traverse une période délicate, marquée par un revers à domicile face au Mans (3-2). Son entraîneur Eirik Horneland se retrouve immédiatement sous le feu des critiques. Le technicien norvégien le sait très bien, il devra vite renouer avec la victoire afin de s’accorder un peu de répit et de relancer son équipe dans la course à la remontée en Ligue 1.

Cela passe nécessairement par un succès ce samedi à Annecy. Et pour arbitrer ce choc de la onzième journée de la Ligue 2, la LFP a porté son choix sur Karim Abed. Ce nom suscite un élan d’optimisme chez les supporters de l’ASSE, car son bilan est plus ou moins favorable aux Verts.

Des statistiques favorables à l’AS Saint-Etienne

En 10 matchs disputés sous ses ordres, l’AS Saint-Etienne compte 5 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. Le dernier revers de l’ASSE sous Karim Abed remonte à cinq ans, ce qui renforce les superstitions d’un arbitre porte-bonheur au club du Forez. Cet espoir est également nourri par une série intrigante que traîne Karim Abed derrière.

Lors de ses trois dernières rencontres de Ligue 2, ce sont systématiquement les visiteurs qui se sont imposés. Les coéquipiers de Gautier Larsonneur espèrent surfer sur cette série. Quoi qu’il en soit, l’ASSE se prépare pour ce nouveau défi en championnat. Les Stéphanois ont à cœur de s’imposer à Annecy, en améliorant leur statistique sous Karim Abed.