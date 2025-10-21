PSG Mercato : Un joueur impressionnant va signer au Paris SG

Longtemps critiqué pour ses choix lors des différentes périodes de recrutements, le PSG semble désormais sur la bonne voie ces deux dernières saisons. Luis Campos a ainsi réussi à attirer une pointure mondiale au poste de défenseur central. Un joueur qui impressionne tout le monde, même les adversaires du club de la capitale.

Olivier Giroud impressionné par un défenseur du PSG

Arrivé à l’été 2024 contre un chèque de 40 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord sur ses qualités. Très rapidement, l’international équatorien s’est imposé aux côtés du capitaine Marquinhos, poussant même Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sur le banc des remplaçants jusqu’au départ du premier cité au Qatar cet été.

Auteur d’une solide première saison et grand acteur du sacre historique des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, Willian Pacho a bluffé ses coéquipiers, le staff de Luis Enrique et les supporters en s’imposant comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Même les adversaires se couchent devant l’intraitable Pacho.

Profitant d’une interview accordée au journal Le Parisien, Olivier Giroud n’a pas tari d’éloges à l’endroit du numéro 51 du PSG. Se remémorant son duel avec Willian Pacho, l’attaquant de Lille LOSC a notamment déclaré : « c’est un défenseur très complet et mature pour son âge. Il est toujours bien placé, ne commet pas beaucoup de fautes… Avec le gabarit qu’il a et l’agressivité qu’il met dans les duels, on pourrait penser qu’il est souvent à la limite, mais c’est un joueur très propre.

Il est toujours là où il faut, dans l’anticipation, c’est clairement quelqu’un d’intelligent qui, en plus, est bon avec les pieds. J’avais déjà un peu vu ça en regardant les matchs de Paris, mais j’avoue que là, il m’a fait belle impression. » Alors que d’autres grands clubs européens commencent à pointer le nez pour le natif de Quinindé, le PSG s’active déjà en coulisses pour sécuriser son roc défensif.

Accord entre le PSG et Willian Pacho pour une prolongation

Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, Willian Pacho pourrait voir son contrat étendu jusqu’en 2030 avec une année supplémentaire en option. Le club souhaite non seulement sécuriser sa présence sur le long terme, mais également ajuster sa rémunération pour refléter sa valeur actuelle. Luis Campos, conseiller sportif, mène ces négociations avec les représentants du joueur. Les discussions sont avancées et le principal concerné a montré un intérêt marqué pour rester à Paris.

« Concernant Pacho, le joueur se sent très bien sur Paris et vient de gagner le titre européen suprême en rouge et bleu. Actuellement engagé jusqu’en 2029, Il se prépare à prolonger jusqu’en 2030, le Paris Saint-Germain va donc encore sécuriser un de ses talents. Une annonce groupée avec d’autres prolongations pourrait intervenir aux alentours de la trêve hivernale », a glissé sur Twitter le compte spécialisé La Source Parisienne. Une excellente nouvelle pour les supporters du PSG, qui devraient donc continuer à profiter du roc équatorien de 24 ans encore de nombreuses années.