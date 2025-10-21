OM : Annonce officielle pour Amine Gouiri avant Sporting !

La direction de l’OM vient de confirmer la nouvelle attendue concernant Amine Gouiri. Son opération à l’épaule s’est déroulée sans accroc.

L’OM le confirme, l’opération d’Amine Gouiri est un succès

L’Olympique de Marseille est sur une belle lancée. Les Olympiens restent sur une série de cinq victoires d’affilée. Ils occupent désormais la première place du championnat. Et les hommes de Roberto De Zerbi comptent poursuivre cette dynamique en Ligue des champions.

L’entraîneur de l’OM sera en mission ce mercredi : battre le Sporting Portugal sur sa pelouse. Il sera privé d’un atout offensif pour ce déplacement à Lisbonne. Amine Gouiri s’est blessé à l’épaule suite à un violent avec le gardien ougandais durant la trêve internationale.

Sa blessure a suscité une grande stupeur à Marseille. En accord avec le staff médical, l’attaquant algérien a finalement choisi l’opération. Et tout s’est bien déroulé pour lui. La direction de l’OM a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux.

Au moins trois mois d’absence

« L’opération de notre attaquant s’est bien passée. L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence », peut-on lire dans le communiqué. Cette intervention chirurgicale a été un succès. Elle entraînera néanmoins une absence prolongée du joueur.

Amine Gouiri sera indisponible pendant plus de trois mois. Ce délai le prive non seulement de la première partie de saison avec l’OM, mais il manquera aussi la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec l’Algérie. De Zerbi devra trouver des solutions pour combler son absence. Les premiers éléments de réponse seront connus ce mercredi en Ligue des champions.