Mercato OM : Le Real Madrid dit oui, Endrick se rapproche !

C’est la nouvelle qui agite la rubrique mercato : Endrick devrait changer de club cet hiver. Le Real Madrid ouvre la porte à son départ, ce qui a alerté de nombreux clubs, dont l’OM. Des négociations sont en cours pour obtenir son prêt.

Mercato : L’OM insiste pour Endrick, le Real Madrid lui ouvre la porte

La direction de l’Olympique de Marseille ne perd pas de temps. Elle se projette déjà sur le prochain mercato hivernal avec un objectif clair : attirer un nouvel attaquant. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Endrick. Le jeune attaquant brésilien traverse une période délicate au Real Madrid.

Depuis la nomination de Xabi Alonso, le joueur de 19 ans reste scotché sur le banc de touche. Il n’a jusqu’ici participé à aucun match du Real Madrid cette saison. Un traitement difficile à encaisser pour le jeune prodige. Et même si son entraîneur a récemment tenté de calmer les choses, la fracture se creuse. Si bien que son départ semble à présent inéluctable.

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano le confirme : « Endrick devrait quitter le Real Madrid en prêt en janvier. » L’objectif est de permettre au jeune crack de retrouver du temps de jeu dans un championnat compétitif. D’autant plus que le Brésilien souhaite jouer davantage en vue d’être convoqué en sélection pour la Coupe du monde 2026.

D’autres clubs de Ligue 1 en embusacde

La direction du Real Madrid serait ouverte à ce type de transaction. Cela a rapidement alerté ses prétendants, à commencer par l’OM. Des négociations seraient déjà en cours pour arracher sa signature. Les Phocéens envisageraient de recruter Endrick cet hiver, ce qui permettrait de compenser la longue absence d’Amine Gouiri.

L’OM représenterait aussi pour lui une belle occasion de se relancer dans un grand club. Sauf que l’actuel leader de la Ligue 1 n’est pas seul sur ce dossier. En plus du PSG, l’AS Monaco, qui a récemment recruté Ansu Fati, serait à ses trousses. L’ancien crack de Palmeiras s’apprête donc à vivre un hiver mouvementé.