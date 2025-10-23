Clasico Real-Barça : Alerte rouge pour Hansi Flick !

Avant le Clasico contre le Real Madrid, une inquiétude plane sur le FC Barcelone. Hansi Flick fait face à une vague de maladie au sein de son groupe.

Barça : Hansi Flick dans le doute, Frenkie De Jong incertain face au Real

Les inconditionnels du ballon rond ne manqueront pas le choc de ce dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Deux points seulement séparent les deux équipes. Autant dire que ce choc de la 10e journée de Liga est déterminant pour la suite du championnat.

Lire aussi : Thierry Henry se paie la tête d’Hansi Flick après Barça-PSG

À voir

Mercato : Le PSG déterminé pour Akliouche, un plan B prévu !

Mais voilà que le Barça est frappé par une vague de maladie avant d’affronter le Real. Le défenseur Andreas Christensen souffre d’une gastroentérite. Cela l’a empêché de disputer le match contre l’Olympiakos (6-1) en Ligue des champions. Diario AS indique que Frenkie De Jong souffre également du même mal.

Suspension pour l’entraîneur du FC Barcelone

Le milieu de terrain du FC Barcelone a manqué la séance d’entraînement du jour. Son absence soulève de sérieuses interrogations quant à sa participation pour le Clasico contre le Real Madrid. Cette situation est un véritable casse-tête pour Hansi Flick, qui devrait revoir ses plans au milieu. Le temps presse pour le staff technique qui espère récupérer ses joueurs en forme face aux Merengues.

🚨🚨🌕| Frenkie de Jong and Andreas Christensen missed today’s training session due to gastroenteritis.



However, both are still expected to be fit and available for El Clásico.



[@fansjavimiguel] pic.twitter.com/vhqFAgdzyj — Managing Barça (@ManagingBarca) October 23, 2025

Lire aussi : Clasico Real-Barça : Le coup dur pour Hansi Flick confirmé

Rappelons que le FC Barcelone doit aussi composer avec une absence majeure sur le banc de touche. Hansi Flick manquera lui-même ce Clasico Real-Barça. Sa suspension d’un match a été confirmée par la RFEF. Ce verdict contraint le technicien allemand à suivre la rencontre depuis les tribunes.