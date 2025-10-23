Mercato PSG : C’est fini pour Safonov, son successeur arrive

Faute de temps de jeu, Matvey Safonov est enclin quitter le PSG lors du mercato hivernal. Ses velléités de départ obligeant la direction du Paris Saint-Germain à plancher d’urgence sur un nouveau gardien de but.

Mercato : Matvey Safonov se rapproche d’un prêt, le PSG anticipe

Matvey Safonov espérait sans doute profiter du départ de Gianluigi Donnarumma pour glaner plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Mais sa déception fut grande avec l’arrivée de Lucas Chevalier. Le gardien de but français s’est imposé dans les cages parisiennes et ne laisse aucune miette à sa doublure.

Matvey Safonov doit tout simplement chauffer le banc du PSG. Le portier russe n’a jusqu’ici disputé aucun match sous le maillot parisien cette saison. Ce temps de jeu inexistant le pousse clairement vers la porte de sortie. Il n’attendrait que l’ouverture du mercato pour aller voir ailleurs. L’idée d’un prêt de six mois prend de l’ampleur en interne.

Le FC Valence, Sporting Portugal et le SC Braga, détenu en partie par le Qatar, tenteraient déjà de l’exfiltrer du Paris SG. Mais en cas de départ, Matvey Safonov laisserait un vide qu’il faudra vite combler. Les dirigeants parisiens le savent bien. Ils travailleraient donc déjà en coulisse sur sa succession.

Un gardien du Portugal pour le remplacer

Le compte PSG Inside_Actu sur X s’est penché sur ce point et révèle que la direction parisienne ne compte pas faire du jeune Renato Marin son numéro 2. Le club préférerait plutôt attirer un nouveau gardien de but pour concurrencer Lucas Chevalier.

Plusieurs pistes sont déjà étudiées dans ce sens. La source assure que les recruteurs du PSG auraient même déjà des vues sur une cible évoluant au Portugal, dont l’identité n’a pas encore filtré. Ceux-ci envisageraient de le recruter dès cet hiver. Tout dépendra bien sûr du départ ou non de Matvey Safonov.