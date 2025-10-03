Thierry Henry se paie la tête d’Hansi Flick après Barça-PSG

Quelques jours après le hold-up parfait du PSG face au Barça sur la pelouse du Stade olympique Lluís Companys (2-1), Thierry Henry, ancien attaquant du club espagnol, a tancé les choix tactiques de Hansi Flick, le coach des Blaugranas. Explications.

Hansi Flick « têtu » aux yeux de Thierry Henry

Au micro de CBS, Thierry Henry a livré son analyse de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À l’instar de la presse espagnole, le chroniqueur s’est montré très critique envers Hansi Flick.

Pour le Champion du monde 1998, le technicien allemand a pêché dans ses choix tactiques face à une équipe joueuse du PSG. L’ancien buteur français a notamment pointé du doigt une défense positionnée trop haut.

« On ne peut pas jouer la Ligue des Champions avec une ligne aussi haute, je suis désolé. Quand on joue contre de grosses équipes, on est exposé. Parfois, les entraîneurs peuvent être têtus avec leur stratégie, mais dans les matchs importants, cela peut coûter cher », a indiqué Thierry Henry.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Thierry Henry critique les idées du coach barcelonais. Toujours sur le plateau du média américain, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco avait pris le contrepied de Jamie Carragher, légende de Liverpool et chroniqueur, qui faisait l’éloge de la nouvelle tactique du FC Barcelone au mois de novembre 2024.

« Je ne pense pas que Flick ait lancé une nouvelle ère. C’est Xavi qui l’a fait. Flick continue ce que Xavi a commencé. Il a lancé Cubarsi, Lamine… C’est Xavi qui a lancé beaucoup de joueurs là-bas. Xavi est parti et Flick est arrivé, mais je pense qu’avec les deux années où ils ont joué avec Xavi, en traversant une saison compliquée comme la précédente, c’est là que vous en apprenez davantage sur votre caractère et ce que vous devez faire », avait commenté Thierry Henry.