Mercato : Le PSG déterminé pour Akliouche, un plan B prévu !

À la recherche d’un talent offensif supplémentaire, Luis Campos a fait de Maghnes Akliouche une priorité pour le prochain mercato hivernal. Mais le conseiller sportif du PSG a prévu un plan B en cas d’échec de la piste menant au prodige de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Luis Campos veut Maghnes Akliouche

Après un transfert manqué cet été, Maghnes Akliouche pourrait finalement quitter les rangs de l’AS Monaco lors du prochain mercato hivernal. Courtisan de longue date, le Paris SG est toujours intéressé par le milieu offensif monégasque. Le club de la Principauté étant désormais ouvert au départ de son numéro 11.

« Monaco pourrait lâcher finalement Akliouche au mercato d’hiver, mais à ses conditions et après avoir trouvé un remplaçant. Le PSG est la piste prioritaire, Luis Enrique le veut et le joueur est séduit. La balle est désormais dans le camp de Monaco. Paris ne lâche pas le joueur », assure le compte spécialisé PSG Inside Actus.

Après l’épisode des blessés de certains cadres comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le Paris SG a pris la décision de renforcer son secteur offensif pour ne pas manquer de forces pour la suite des compétitions. Luis Campos s’apprête donc à revenir à la charge concernant Maghnes Akliouche. En cas d’échec de cette piste, le conseiller sportif portugais aurait déjà identifié son plan B.

Rodrigo Mora en cas d’échec de Maghnes Akliouche

Après avoir résisté l’été passé, les dirigeants monégasques ne seraient pas contre une vente de Maghnes Akliouche. Néanmoins pour cela, ils ont confié que le joueur sera vendu au prix exigé et surtout lorsqu’ils auront trouvé son remplaçant. Pour boucler ce dossier, le PSG devra donc sûrement débourser une somme comprise entre 70 et 80 millions d’euros.

En cas d’échec dans le dossier Akliouche, la piste Rodrigo Mora devrait refaire surface cet hiver, selon PSG Inside Actus, qui indique que le milieu offensif portugais de 18 ans serait, lui aussi, toujours dans le viseur de Luis Campos. Si Le FC Porto n’était pas vendeur cet été, la donne pourrait bien changer en janvier.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Rodrigo Mora est estimée à environ 70 millions d’euros par ses dirigeants. En tout cas, Luis Enrique serait emballé par ces deux profils et devrait pouvoir compter sur l’un des deux pour la seconde partie de saison au Paris Saint-Germain.