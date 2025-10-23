RC Lens-OM : Avant les retrouvailles, Thauvin sous pression

Avant le choc de samedi entre le RC Lens et l’OM, Florian Thauvin se retrouve au cœur des débats. Son entraîneur a même choisi de lui mettre une pression positive pour ses retrouvailles.

RC Lens : Florian Thauvin, l’homme à surveiller de près face à l’OM

C’est ce samedi soir que RC Lens sera face à l’Olympique de Marseille. Les Olympiens sont premiers du championnat avec deux points d’avance sur leur adversaire lensois (4es). Cette rencontre sera donc décisive pour le classement. Elle aura aussi un goût particulier pour Florian Thauvin.

L’international tricolore va affronter son ancien club, l’OM. Après un passage mitigé à Udinese, l’attaquant français est revenu en France cet été. Ses débuts avec les Sang et Or sont prometteurs. Ses performances ( 2 buts en 8 apparitions) et sa capacité de percussion ont d’ailleurs convaincu Didier Deschamps de le rappeler en Équipe de France lors de la dernière trêve internationale.

Pierre Sage nourrit de grands espoirs

Florian Thauvin sera logiquement au centre des attentes pour cette confrontation. Et ce n’est pas son entraîneur, Pierre Sage, qui dira le contraire. Le patron des Sang et Or a mis une légère pression sur son ailier droit. « Cela sera un match particulier pour lui. En général, quand les matchs sont particuliers, […] il fait un bon match. Donc on attend de lui qu’il fasse un bon match », a-t-il déclaré devant la presse.

Pierre Sage nourrit de grands espoirs pour son joueur. De son côté, l’OM arrivera après un revers en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent s’imposer en vue de conserver le fauteuil de leader. Le défi est de taille au stade Bollaert, mais pas impossible pour Phocéens.