Mercato: L’AS Monaco creuse en Ligue 2 pour choyer Pocognoli

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que dans deux mois, l’AS Monaco, qui est dans le besoin d’un renfort défensif, serait déjà actif sur les traces d’un joueur évoluant en Ligue 2 pour trouver un joker.

Mercato : L’AS Monaco intéressé par un jeune défenseur de Ligue 2

Pour s’adapter aux besoins de son nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco cherche à recruter un défenseur en tant que joker. D’après les informations de Foot Mercato, le club monégasque ciblerait Abdoul Koné, le défenseur du Stade de Reims. L’international français des moins de 20 ans est apprécié pour sa polyvalence puisqu’il est capable de jouer à droite, le poste où il avait démarré la saison dernière en Ligue 1, et dans l’axe, où il évolue principalement désormais.

Lisez aussi : Stade de Reims : 7 joueurs absents pour le déplacement à Monaco

Le portail sportif indique que les dirigeants des deux clubs seraient d’ores et déjà entrés en négociations ces dernières heures au sujet d’un joueur que l’OM avait tenté de recruter en janvier passé. Mais il ne sera pas facile de convaincre le club champenois, qui tient à son défenseur. D’ailleurs, le Stade de Reims travaillerait sur la prolongation d’Abdoul Koné ces dernières semaines.

À voir

Mercato PSG : Ce crack rejette le Paris SG pour le FC Nantes

Lisez aussi : Stade de Reims : Samba Diawara face à un effectif réduit contre Angers SCO

« Confirmation de l’interêt de l’AS Monaco pour le défenseur central du Stade Reims Abdul Koné. Pas de contact concret, mais son profil plait en interne. L’ASM travaille en parallèle sur un autre profil de joueur dont le nom n’a pas filtré », assure le journaliste Sébastien Denis. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Abdoul Koné est évalué à 1 million d’euros sur Transfermarkt.