Mercato PSG : Feu vert pour ce gros départ !

La direction du PSG donne son OK pour le départ de Matvey Safonov lors du prochain mercato hivernal. Le gardien de but russe croule sous les offres.

Mercato PSG : Safonov veut claquer la porte cet hiver !

Matvey Safonov peut partir cet hiver, le PSG ne s’y oppose plus. Doublure de Lucas Chevalier, le gardien russe vit mal sa situation. Peu utilisé, il a déjà fait savoir son mécontentement et envisage sérieusement de quitter Paris lors du prochain mercato hivernal. D’après Ekrem Konur, spécialiste du mercato, la direction parisienne ne le retiendra pas.

Lire aussi : Mercato PSG : Accord bouclé pour Wharton ?

À voir

OL : Double coup dur confirmé avant le RC Strasbourg !

Récemment, Safonov a fustigé son faible temps de jeu au Paris SG. La saison dernière, il a été barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma. Le Russe n’a fait que 17 apparitions toutes compétitions confondues. Après le départ de l’international italien, on croyait qu’il deviendrait le gardien de but numéro 1. Mais Luis Enrique a misé sur Lucas Chevalier.

Lire aussi : Michael Olise au PSG ? L’annonce officielle du Bayern Munich

Cette situation provoque l’ire de l’ancien de Krasnodar. « Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser », avait-il dit.

À voir

OM : De Zerbi explose, une stat fait froid dans le dos !

Selon Sport24, trois clubs se tiennent prêts pour l’accueillir. Il s’agit de Valence en Espagne, le Sporting Braga et le Sporting Portugal. Le Sporting Braga profiterait de son lien avec QSI pour tenter le coup. Sous contrat jusqu’en 2029, Safonov va bientôt choisir sa prochaine destination. En cas de départ, le jeune Renato Marin serait promu numéro deux au PSG.