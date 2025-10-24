INFO Mercato : Marcus Rashford annonce sa décision  au Barça

Prêté avec option d’achat par Manchester United, Marcus Rashford sait ce qu’il veut avec le Barça. À deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’attaquant anglais a fait une annonce forte sur son avenir.

Mercato : Marcus Rashford veut rester au Barça

Profitant des blessures de Raphinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski, Marcus Rashford parvient à jouer et à tirer son épingle du jeu au FC Barcelone, qu’il a rejoint lors du dernier mercato. Au total, l’ancien attaquant de Manchester United totalise déjà 5 buts et 6 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues.

Une renaissance pour celui qu’un premier prêt à Aston Villa la saison dernière n’avait pas relancé. Mais Marcus Rashford a trouvé sa place au sein de la formation espagnole. Si bien que le journal Marca assure que Joan Laporta et Deco vont définitivement le recruter à l’issue de l’exercice 2025-2026.

« Il faut préparer 35 millions d’euros pour Rashford », écrit la source ibérique en référence au montant de l’option d’achat incluse dans le prêt et qui devra être payée à Manchester United si le club catalan souhaite effectivement garder définitivement le joueur de 28 ans.

« Il semble clair que Barcelone devra exercer l’option d’achat du joueur. Bien qu’il soit encore tôt pour prendre une décision et que nous devions voir comment ses performances évoluent tout au long de la saison, tout indique que le paiement des 35 millions stipulés serait un excellent prix du marché », souligne le média, même s’il se dit ces dernières semaines que le FC Barcelone aimerait faire baisser ce montant.

Et cela tombe bien puisque le principal concerné, lui-même, souhaite aussi poursuivre l’aventure avec les Blaugranas. Interrogé par la chaîne ESPN, Marcus Rashford a notamment déclaré : « j’apprécie ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l’un des clubs phares de l’histoire de ce sport. Pour un joueur, c’est un honneur. » Avant d’ajouter : « j’espère rester ici, bien sûr ! »